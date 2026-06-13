Изявление на хунтата. Кой ще управлява Габон
Съобщение по държавната телевизия
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Съобщение по държавната телевизия
За "по-демократични" институции обеща генералът
Висши офицери обявиха по телевизията, че са завзели властта
Мария Габриел: Гражданите на Габон гласуваха за президент в условията на липса на прозрачност и напрегната политическа обстановка Евродепутатът Мария...
Звездата на "Барса" Лионел Меси ще получи възнаграждение на стойност 3,5 милиона евро за двудневната си визита в Габон. Това съобщава френското издани...