Асове в журналистиката подкрепиха новите имена на аудитории във ФЖМК
Обръщението на 240 известни журналисти бе внесено в Академичния съвет на СУ „Св. Климент Охридски“
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Обръщението на 240 известни журналисти бе внесено в Академичния съвет на СУ „Св. Климент Охридски“
София. "Професия трол" е темата, по която пишат кандидат-студентите на днешния писмен изпит по журналистика в Софийския университет „Св. Климент Охрид...
София. Темата за подслушванията на писмения изпит по журналистика докара 5-ици и 6-ици на кандидат-студентите. Тези, които са свързали "Ало, ало" с бр...