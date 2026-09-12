Илия Груев на върха. Най-добрият
Благодаря на всички, за мен тази чест е награда, каза полузащитникът на националите
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Благодаря на всички, за мен тази чест е награда, каза полузащитникът на националите
Неин партньор за церемонията ще бъде Костадин Крантев
Той спечели 42% от гласовете и е третият играч на "Сити" в последните четири сезона, който е удостоен с наградата
Звездата на Локо Пд изпревари Антов от ЦСКА-София
Церемонията ще е идентична с тази на ФИФА и започва в 18,30 ч
Левандовски с най-големи шансове за №1 в анкетата на ФИФА
Капитанът на Ливърпул грабна отличието
Димитър Илиев със сериозни безспокойства за играта у нас
Капитанът на Ливърпул се справи с конкуренцията на Рахийм Стърлинг от Манчестър Сити и Хари Кейн от Тотнъм
Поредните скандали около Футболист на годината у нас
Челната тройка се допълни от Антон Недялков и Васил Божиков
Церемонията започва в 17,30 часа, има трима фаворити
Ветеранът Гошо Петков изпревари Неделев в челната тройка
Обявяват на 6 януари най-добрия в България
Ако бях спечелил по-рано, вече да съм свършил, обяви футболист №1 Ивелин Попов дочака да стане Футболист №1 на България. Той взе "Златната топка" на...
Нападателят на "Кубан" (Краснодар) Ивелин Попов стана Футболист на година за 2015 година. За него гласуваха българските журналисти, като той грабна от...
Бургас ще приеме финала на един от най-престижните футболни форуми на стария континент. На стадион "Лазур" на 22 май ще се изиграе мачът, който ще опр...
София. Вратарят на "Лудогорец" и националния отбор на България Владислав Стоянов спечели приза за Футболист №1 на България за 2014 г. Подгласници са м...
София. БФС се стресна и се зае трескаво със задачата да спаси анкетата "Футболист на годината". Традиционното допитване до спортните журналисти за най...
София. Футболист номер 1 на България за 2013 г. Иван Иванов не скри радостта си от наградата, но и призна, че е леко изненадан. На сцената той посвети...