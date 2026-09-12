Мафиоти платили славата на Синатра
Голямата му любов е Мерилин Монро
Следете всички новини, анализи и коментари за Франк Синатра. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Голямата му любов е Мерилин Монро
Мнозина пристигнаха рано сутринта, за да заемат място в някое от преградените пространства
Тръмп прие да бъде освободен срещу гаранция от 200 000 долара
Легендарният британски певец не знаел кой от двамата свои идоли да послуша
Звездата вече има над 100 албума
"Дните от календара не са за умиране. Те са за раждане и за надежда или за спомена за нея. Да ти напомнят да следваш пътя си дори когато всички казват...
Франк Синатра бе много по-добър дилър на кокаин, отколкото певец. Това каза синът на зловещия наркобарон Пабло Ескобар - Себастиян Марокин, за автори...
Президентът Барак Обама публикува в сайта Spotify списък с песните, които слуша по време на почивката си, съобщи Ройтерс. Вкусовете на президента са...
Санкциите спират певеца политик от лечение на рака в чужбинаПознавам се с авторитетни хора от престъпния свят, споделя Йосиф Кобзон Йосиф Кобзон пред...
Миа Фароу почти потвърди витаещия от година слух в Холивуд