Мафиоти платили славата на Синатра

Големият артист има "Оскар" и "Грами"

Голямата му любов е Мерилин Монро

Франк Синатра! Певецът, изпълнил едни от най-великите хитове на всички времена, участвал във филми и различни шоу програми, носител на стотици международни награди. Както музикални, така и за кино и телевизия.

Феновете му предават на поколенията за неговите кристално сини очи, с които той си печели прозвището OlТBlue Eyes (Старите сини очи).

Франк дебютира на сцената през далечната 1940 година - на 2 февруари.

Трябвало е да се казва Мартин - на името на баща си. Но на кръщенето свещеникът го нарекъл Франк, а това всъщност бил неговият кръстник.

Семейството на артиста било бедно. Майка му се занимавала с джебчийство и неведнъж е имала проблеми с полицията. Била избухлива и Франк наследил тази нейна черта от характера й.

Заради неособено добрия си нрав той неведнъж бил изключван от училище.

Днес обаче, в Ню Йорк има училище по изкуства, което носи името му. А в Йерусалим съществува сграда "Франк Синатра" към един от артистичните университети.

Роденият на 12 декември, 1915 г. певец и актьор не е участвал във Втората Световна война (1939 - 1945 г.). Жълти издания го обвинили, че си е откупил войнишкия дълг. Но истината е друга - физически недъзи. Парадоксално за шеметната му кариера, но още при раждането му са били увредени неговите бузи, шия и тъпанчета на ушите.

Амбицията на Франк била голяма - да се разпише в световната Алея на славата. За тази цел той прибягвал до всевъзможни методи, като например, да поддържа връзки с мафиоти - Уили Морети, Лъки Лучано, братя Капоне, босовете на клана Кенеди и Сам Джакана.

Така, че животът му се търколил по тънък лед.

Най-малката дъщеря на певеца твърди, че баща й е прототип на образа Джани Фонтейн от култовия филм "Кръстникът".

Музикалните инструменти на Франк, сценичните му костюми, охолният начин на живот били заплатени с пари, спечелени от престъпления. Самият той нерядко е крал скъпи предмети, участвал е и в задкулисни политически сделки.

Звездата на певеца изгрява по времето на суинг ерата между 1935 и 1946 г., първият му албум излиза на музикалния пазар с името The Voice of Frank Sinatra( Гласът на Франк Синатра). По тази причина друг от най-известните прякори на американския певец с италиански произход е "Гласът".

През 40-те години на миналия век Синатра е фронтмен на вокална група с наименованието Pied Pipers, от която на сцената се появяват неповторимите "The Beatles" и Елвис Пресли.

Идол на Франк е бил джазменът Бинг Крозби като през 1956 година съдбата е на страната на героя ни и двамата снимат заедно във филма "Висше общество".

Коя е голямата му любов ли? Мерилин Монро! Двамата се запознават през 1954 година, връзката им минава през купища изневери, но Франк винаги е твърдял, че русокосата фурия е обичта в живота му. Въпреки, че той се жени за актрисата Ава Гарднър, а Мерилин - за режисьора Артър Милър.

Франк има два опита за самоубийство, опиянен от наркотиците и разврата по казината. При Мерилин депресивните състояния също били чести. Известно е, че тя е била открита мъртва, следствие на прекалена употреба на лекарства.

Какво е Rat Pack ли? Група от актьори и певци на Франк Синатра, сред които са Дийн Мартин, Сами Дейвис-младши, Питър Лоуфорд и Джоуи Бишоп. Те се появяват заедно на сцената и във филми в началото на 60-те, като например в "Луди глави", "Тримата сержанти" и "Робин и седемте гангстери".

На 26-та церемония по връчване на наградите "Оскар" Синатра печели статуетката за най-добра мъжка поддържаща роля за изпълнението си в "Оттук до вечността" (1953). Други филми, в които e участва, са: "Момчета и кукли" (1955), "Мъжът със златната ръка" (1955), "Приятелят Джоуи" (1957) с Рита Хейуърт, "Тони Рома" (1967) и "Млади сърца" (1955) с Дорис Дей.

Сред наградите му са още "Грами" за цялостно творчество, "Златен глобус".

Едни от най-разпознаваемите му песни са: "My Way", "New York, New York", "Fly Me To The Moon", "Strangers in the Night" и "SomethinТ Stupid.

Франк умира на 82 години. Последната, изпята на живо от него песен, е "The best is Yet to Come".

