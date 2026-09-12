Всичко за Фотографи

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Различният Джулай на Шипка

Различният Джулай на Шипка

Различния July събра на легендарния в. Шипка майстори на фотообектива и почитатели на фотографското изкуство от двете страни на Балкана, които посрещ...

01 юли | 13:18
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Ловци на мигове

Ловци на мигове

Най-добрите портретни фотографи в света показват бедността и мизерията Да бъдеш фотограф е една от най-уникалните професии, защото може да уловиш мом...

08 ноември | 8:15
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Лансароте - Луната на Земята

Лансароте - Луната на Земята

Наши фотографи направиха експедиция до най-стария от Канарските острови "Лансароте е Луната на Земята. Романтика в пустош и цветове!" - така смятат г...

28 февруари | 19:13
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