Дадоха старт на общински проекти за ремонт на улици и ВиК
Те са за селища с по-малко от 2000 души
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Те са за селища с по-малко от 2000 души
36-годишният мъж е задържан на софийска бензиностанция
Служебният министър на земеделието проф. Христо Бозуков е наредил комисия да провери 90 жалби на общини, които твърдят, че от Държавен фонд "земедели...
Поискаха проекти по селската програма, дадохме им досиетата, обясни Румен Порожанов Две акции на силовите институции разтърсиха ранния следобед. Първ...
Субсидии от 21,27 лв. на крава ще вземат производителите на мляко като допълнителна подкрепа заради руското ембарго и отпадането на квотите за произво...
Компания за производство и пакетиране на зеленчуци е построила завода си в село Долна Диканя заради сформирането на кабинета "Борисов 2". Това стана я...
София. Държавен Държавен фонд „Земеделие" е бомбата, която може би ще свали правителството, защото там злоупотребите са огромни. Това обяви председате...