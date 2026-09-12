Започна се! Антипротест маха барикадите
Георги Флоров и други граждани разчистиха първо катуна пред СУ
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Георги Флоров и други граждани разчистиха първо катуна пред СУ
Делото срещу бившият вътрешен министър Цветан Цветанов продължава с разпит на бившия директор на ГДБОП Станимир Флоров. Две съдебни инстанции осъдиха...
София. Покуратурата е независима и г-н Цацаров доказа това категорично. Това заяви премиерът Марин Райков в интервю за предаването „Нека говорят с Рос...
София. Бившият вътрешен министър Цветан Цветанов не посочи наличие на данни за тайни общества в съдебната система и данни за безобразия от страна на п...
София. Повече от 2 часа (от 10 ч. сутринта) продължава разпитът на бившия вътрешен министър Цветан Цветанов в Софийска градска прокуратура. От следств...
Цветанов си позволяваше да играе едновременно Гьобелс и Вишински.
В последните 20 година всички методи и средства на вътрешното министерство се използват противозаконно.
София. "Проверката на прокуратурата по сигнала за незаконното подслушване не отговаря на ключовия въпрос, който интересува всички - поръчано ли е по...
София. "Документите, които се разпространяват срещу Станимир Флоров, не са автентични документи, който са сега от периода, в които той е директор", з...
Велико Търново. ''Първо ясно е едно, г-н Флоров трябва да бъде незабавно отстранен, докато трае разследването и второ, което е ясно е, че всъщност...
Видин. Станимир Флоров има изключителни успехи в борбата с наркотрафика, обяви във Видин зам.-председателят на ПП ГЕРБ и бивш министър на вътрешните р...
Вътрешният министър да съдейства на прокуратурата за СРС-тата в МВР и за казуса с шефа на ГДБОП, настоя президентът
София. БСП настоява министър-председателят Марин Райков и министърът на вътрешните работи Петя Първанова незабавно да освободят от длъжност директора...
София. Бившият заместник-директор на контраразузнаването Иван Драшков не помни да е подписвал оперативна разработка срещу Станимир Флоров, съобщи сами...