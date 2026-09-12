Обрат! Чарлз с неочакван ход, какъв е рискът
Този уикенд кралят ще участва в парада „Trooping the Colour“
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Този уикенд кралят ще участва в парада „Trooping the Colour“
Сиена Уиър обожаваше конете
Кралицата беше дългогодишна почитателка на ездата
Тя оставила любимото си хоби, след като се почувствала зле
С какво се занимават хората със синя кръв
Кралицата дебютира след пандемията
Кралицата има различни таланти, разкриват историци на династията
Родителите се чудят как да осигурят интересни занимания през ваканцията Наплив от желаещи за часове по плуване в столицата В истински ад може да се...
Много успешно започна сезонът в Лигата по прескачане на препятствия в Божурище за двама български ездачи. Наградите спечелиха Ангел Няголов (на снимк...
120 хлапета, между които със специални потребности и с физически увреждания, ще участват в международен детски лагер това лято в Гърция. Проектът "Меж...
Езда на коне в снега се превърна в невероятна атракция за наши и чужди туристи в курортите Банско и Разлог. Напливът на клиенти в конните бази в разло...
Благоевград. И посред зима напливът на туристи от страната и чужбина в разложкото село Бачево не секва. Почти всички гости, които идват тук, отдъхват...
Зрелищна езда, хуни и римски легиони ще са мегаатракцията, с която "Цари Мали град" ще отбележи първата си година сред реставрацията на крепостта. Шоу...
Братушки търсят имоти за вдигане на къщи Благоевград. Руснаци посещават непрекъснато селища в Разложкия край заради конните бази в района. Туристите...
Благоевград. Студът не плаши чуждите туристи, които имат мерак да яздят коне в разложкото село Бачево. Всеки ден има наплив от мераклии да се качат н...
София. Председателят на БОК Стефка Костадинова ще връчи приза на МОК "Пиер дьо Кубертен" на Българската федерация по конен спорт, съобщиха за „Стандар...
Благоевград. Руснаци атакуват разложкото село Бачево заради конните бази в селището. Туристите от курорта Банско масово идват тук, за да яздят коне в...
Княгинята ще се състезава в турнир под патронажа на мароканския крал