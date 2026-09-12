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Руснаци на езда в село Бачево

Руснаци на езда в село Бачево

Благоевград. Руснаци атакуват разложкото село Бачево заради конните бази в селището. Туристите от курорта Банско масово идват тук, за да яздят коне в...

20 септември | 9:28
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