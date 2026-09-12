Нова победа. ГЕРБ-СДС бие и на евровота
Разпределението на местата
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Разпределението на местата
На първия екран на машината трябва избирателят да посочи дали ще гласува и за двете или ще участва само в един от двата вота
Един сваля гащи, друг иска жените да не гласуват, Слабаков готви коалиция "Дим"
Коалицията има 7,2% от гласовете при преброяването на вотовете досега от ЦИК
39,9 милиона лева излиза сметката за днешните избори у нас, но без охраната на МВР
За страната се изпращат над 7 млн., а за чужбина са отпечатани 200 хил. Цената им е близо 1,47 млн. лв.
В разписката ще бъдат записана партията, за която е гласувал, и упражнената преференция
Не виждам пряка връзка между евроизборите и тези за парламент, каза лидерът на НФСБ
Водачът на листата Ангел Джамбазки поведе българското хоро към Европа
Бойко Борисов и Жаклин Толева се подписаха под споразумение
Георги Димов е водач на листата на „Атака“ за европейските избори
Това стана известно при регистрацията на листата на ДПС в Централната избирателна комисия
4,9% е одобрението за ВОЛЯ, което нарежда партията на четвърто място и тя измества ВМРО
В 17.00 часа днес изтича крайният срок за регистрация на партиите за евровота
Призовавам хората да гласуват и да не подценяват тези избори, заяви Корнелия Нинова
От ВМРО обявиха, че всеки е добре дошъл щом иска да подкрепи Ангел Джамбазки
Жалбата на социалистите от Разград ще се гледа във ВАС
Цветан Цветанов внесе документи в ЦИК и регистрира ГЕРБ за евровота
Ако Станишев попадне в листата за евровота това ще "разбърка" БСП
ПП ГЕРБ,„БСП за България“ и ДПС настояха да получат председателското място в комисията