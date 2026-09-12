И волейболистка в щаба на Константинов
13-годишната Десислава Александрова попълни отбора от асистенти на Пламен Константинов, който бе до селекционера на България по време на Европейското...
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13-годишната Десислава Александрова попълни отбора от асистенти на Пламен Константинов, който бе до селекционера на България по време на Европейското...
Българският национален отбор по волейбол се класира на четвърто място в Евроволей 2015. След оспорвана битка с Италия, родните национали не успяха да...
"Мисля, че се борихме, момчетата дадоха всичко от себе си. При такъв мач трябва да отдадем заслуженото и на противника, който успя да се върне", това...
България загуби драматично с 2:3 (25:17, 25:22, 24:26, 21:25, 12:15) гейма от Франция на полуфинала на Евроволей. Пред 13 хиляди зрители в "Арена Арме...
Словения е първият финалист на Европейското по волейбол, след като на полуфиналите поднесе изненадата и победи Италия с 3:1 гейма. Воден от италианск...
На 1/2 финала с Франция Данчо Лазаров избран в ръководството на европейския волейбол Истерията към волейболните национали достигна върха си в часове...
Има налични билети за малкия и големия финал на Евроволей 2015, информира Нова телевизия. Двубоите по програмата ще се изиграят в неделя. Припомняме,...
Ще подкрепям отбора от трибуните, обеща министърът Министърът на спорта Красен Кралев си пожела България да се класира за Топ 4 на европейското първе...
Националите готвят изненада за малчугани Предстоящите Европейски първенства по волейбол за мъже и жени отново ще бъдат гледани от над 128 държави, а...
Женският ни национален отбор по волейбол започна със загуба участието си на Евроволей 2015 в Белгия и Холандия. В първия си мач нашите момичета паднах...
Варна ще се бори до последния момент, за да запази домакинството си на Европейското първенство по волейбол за мъже през 2015 г. Пловдив пък вече не е...