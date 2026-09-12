Всичко за Евровизия 2016

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Поли Късметлийката (ОБЗОР)

Поли Късметлийката (ОБЗОР)

Нескопосаният клип, който представя Генова, е като косъм в супата Бъдещата режисьорка класира България за финала на "Евровизия" Поли Генова, която у...

13 май | 22:00
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