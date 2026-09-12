Евровизия - малко хитове, много скандали
Политиката винаги е била неизменна част от конкурса Изпълнители и жури говорят с музиката за междудържавни конфликти Тазгодишното издание "Евровизия...
Следете всички новини, анализи и коментари за Евровизия 2016. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Политиката винаги е била неизменна част от конкурса Изпълнители и жури говорят с музиката за междудържавни конфликти Тазгодишното издание "Евровизия...
Поли като "бон-бон"
Руските официални лица побързаха да разкритикуват победата на Украйна в "Евровизия" с песента за депортацията на кримските татари по време на управлен...
Европейци събират подписи срещу "Евровизия" Граждани на различни държави изразяват възмущението си от начина, по който в Стокхолм беше избран победит...
Тълпата на летището в Киев едва не премаза Джамала при завръщането й в родината
Резултатите от "Евровизия 2016" бяха продиктувани от геополитически съображения, като в конкурса победи "студената война", а музиката загуби. Това е м...
Големият финал на "Евровизия 2016" започна в 22 часа тази вечер и се излъчва на живо по БНТ и БНТ HD. Поли Генова излезе на сцената в Стокхолм, за да...
Нескопосаният клип, който представя Генова, е като косъм в супата Бъдещата режисьорка класира България за финала на "Евровизия" Поли Генова, която у...
Снощи Поли Генова се справи отлично в Стокхолм и класира България на финала. Чаровната певица вдигна публиката в Стокхолм на крака с песента си "Ако л...
България се класира за финала на Евровизия. Поли Генова вдигна публиката в Стокхолм на крака с песента си "Ако любовта беше престъпление". Класиралите...
Поли Генова ще представи "If Love Was a Crime" ("Ако любовта беше престъпление") на втория полуфинал на Евровизия. Шоуто от Стокхолм ще започне в 22 ч...
Поли Генова е в трескава подготовка, защото в четвъртък вечер е второто състезание, от което зависи дали България ще се класира на финала на 14 май.
Първите 10 финалисти от полуфинал 1 на песенния конкурс "Евровизия" вече са ясни. Той се проведе снощи, а БНТ предаваше на живо от Стокхолм. Шоуто ст...
Поли Генова мина по червения килим и е сред фаворитите на "Евровизия"
БНТ представи песента „If love was a crime", с която Поли Генова ще участва на Евровизия 2016 през май в Стокхолм. Във видеото към песента са използв...
"If love was a crime" ("Ако любовта беше престъпление") е заглавието на песента, с която Поли Генова ще представи страната ни на Евровизия 2016. Това...
Поли Генова е българският участник, който ще представи страната ни на Евровизия 2016 в Стокхолм. Тя ще излезе за втори път на сцената на песенния конк...