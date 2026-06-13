Борислав Цеков избухна: Жалкият край на поредния измамник от "Промяна"!
Юристът цитира скорошна статия на "Политико"
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Юристът цитира скорошна статия на "Политико"
Хората са евакуирани
Променен е дневният ред на започващото днес заседание на евродепутатите
Медиите често се подават на първични впечатления и смятат, че българските политици са изключително различни един от друг, та затова трябва да използва...
Европейският парламент прие резолюция, с която отново осъди анексирането на Крим от Русия и заяви, че връщането му на Украйна е необходимо условие за...
Комисията по външни работи към Европейския парламент ще представи за обсъждане и гласуване доклада за стратегическото военно положение в Черноморския...
Пленарна сесия на Европейския парламент в Страсбург бе открита вчера. В дните от 8-ми до 11-ти юни евродепутатите ще заседават по важни теми и конфлик...