Всичко за Европейския Парламент

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10-те вида български политици

10-те вида български политици

Медиите често се подават на първични впечатления и смятат, че българските политици са изключително различни един от друг, та затова трябва да използва...

13 май | 12:31
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ЕП иска Крим в Украйна

ЕП иска Крим в Украйна

Европейският парламент прие резолюция, с която отново осъди анексирането на Крим от Русия и заяви, че връщането му на Украйна е необходимо условие за...

05 февруари | 19:10
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