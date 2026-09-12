Всичко за Евроквалификации

Следете всички новини, анализи и коментари за Евроквалификации. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт
Боби: Ники е голям вратар

Боби: Ники е голям вратар

Йордан Лечков нападна тарторите Миланов, Манолев и Попов Ники Михайлов е голям вратар, отсече баща му и президент на БФС Боби Михайлов на летище Софи...

14 октомври | 19:15
0 коментара
21826
Голямото его попречи на Любо

Голямото его попречи на Любо

Венцеслав Стефанов, член на Изпълкома Голямото его на Любослав Пенев му попречи да стабилизира националния отбор. Любо натрупа много грешки. Искам да...

14 октомври | 18:45
0 коментара
9620
Резерва ни измъкна в Баку

Резерва ни измъкна в Баку

Младежите с резил за историята срещу Дания Резервата Венци Христов вкара златен първи гол с националната фланелка. Асът на "Берое" се появи като резе...

09 септември | 20:02
0 коментара
13495