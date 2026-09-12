Пращат националите по баскет в Сараево
Жените ще играят квалификациите си в Хераклион
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Жените ще играят квалификациите си в Хераклион
Амбициите ни са големи, твърди Фарук Хаджибегич
"Адзурите" нямат загуба вече 36 мача
Изиграха се мачове от три групи
Два европейски квалификационни турнира по футбол ще се проведат във ваканционно селище Албена през април. Всички срещи ще се играят на стадиони 1 и 3...
Винят брат на албански премиер за акцията, Тирана отвърна с нота Кошмарите от 13 май 1990 година, когато един футболен мач доведе до един от най-кърв...
Тук футболът е продължение на войната повече отвсякъде по света Белград, Джулиън Боргър, в. "Гардиън" На Балканите повече откъдето и да е другаде по...
Нацелуваха "Сатаната" Роналдо преди началото на европейската квалификация Дания - Португалия (0:1). Група от 50 привърженици на Кристиано блокираха р...
Йордан Лечков нападна тарторите Миланов, Манолев и Попов Ники Михайлов е голям вратар, отсече баща му и президент на БФС Боби Михайлов на летище Софи...
Бъдещето ми не е на дневен ред, защити се селекционерът Любо Пенев може и да не води националния отбор на България в следващата евроквалификация срещ...
Гуус Хидинк свърши с футбола, обяви Роналд де Бур след позорното 0:2 от Исландия. Холандия стана за смях на цяла Европа с провала в Рейкявик. Бронзов...
Венцеслав Стефанов, член на Изпълкома Голямото его на Любослав Пенев му попречи да стабилизира националния отбор. Любо натрупа много грешки. Искам да...
46 в болница след екшъна Румъния - Унгария Масов бой, много кръв, палежи и арести - това се случи на 80 км. от България по време на евроквалификацият...
Съсипаха от подигравки Коща и Касиляс след резила Испания продължава да копае надолу. "Ла Фурия" се издъни 1:2 при гостуването на Словакия в европейс...
Младежите с резил за историята срещу Дания Резервата Венци Христов вкара златен първи гол с националната фланелка. Асът на "Берое" се появи като резе...
Десет от общо 13 отбора, които се впускат в първите квалификации за Евробаскет 2015, стартират битката довечера. Груповата фаза започва на разменено г...