Кандидатите на ПП Глас Народен за евродепутати: Средствата от Европа трябва да достигат до реално работещите хора
Ако бъдат избрани, ще даряват заплатите си, но за разлика от другите, ще работят за равнопоставеността на България в Европарламента
Следете всички новини, анализи и коментари за Евроизбори. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ако бъдат избрани, ще даряват заплатите си, но за разлика от другите, ще работят за равнопоставеността на България в Европарламента
Ако случайно ни изберат, ще дарим заплатите си, казват от партията
Проведе отворена среща с граждани във Варна
Човек се ражда и цял живот има нужда от здравеопазване, образование и сигурност. Това са нашите приоритети, казва водачът на евролистата на партия „Ни...
Ще работим за достойна България в мирна, социална, стабилна и сигурна Европа, обявиха кандидатите за евродепутати на БСП
Изненада лидерите в София
Влиза в челен сблъсък с ПП-ДБ
Остър коментар за кандидатите на БСП за Брюксел
Вотът ще се проведе на 9 юни тази година
Предстои да се наблюдава производителността на общинските съветници в столицата
Разкри причината той да не е спряган вече за председател на парламента
ДПС си проправя път за участие във властта през парадния вход. И по всичко личи, че Делян Пеевски е ключов фактор в това отношение, категоричен е соци...
Не са махнали плакатите си от евроизборите
ДПС с нова тактика в селата - дърпа килимчето на БСП
Чака се нишата за нов проект, казва социологът от "Галъп" Първан Симеонов
Полъх има даже и в Сидерово
Негово Светейшество даде гласа си в избирателна комисия в Шесто основно училище "Св. Седмочисленици" в София
Икономика, популисти и разделението Изток-запад в ЕС са заплаха за устоите му
Скандалът с Щрахе в Австрия може да е причина за по-слабото от очакваното представяне на популистите
Концепцията на Дончев за икономическа трансформация заслужава да е в центъра на голям дебат