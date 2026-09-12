Covid-19: Kатастрофални последствията от Евро 2020
СЗО издаде предупреждение, че спортното събитие ще стимулира разпространението на коронавируса
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СЗО издаде предупреждение, че спортното събитие ще стимулира разпространението на коронавируса
Позволиха шампионския парад
Вие показахте най-доброто от Англия, заяви президентът на английската Футболна асоциация
Поздрави Меси за Копа Америка
Става въпрос за употребата на лазер с цел заслепяване на Каспер Шмайхел
Това е единственият голям международен турнир по футбол, който няма плейоф за третото място
Гарет Саутгейт ще бъде удостоен с рицарско звание, ако Англия се окаже победител във финала на турнира на УЕФА Евро 2020
Херцозите са горещи футболни запалянковци
Фенове сравниха Паола Ферари с Шарън Стоун
Европейското първенство по футбол стартира, а с него и адреналина на футболните привърженици
На футболиста ще бъде поставен пейсмейкър
На помощ се притече доктор Валентин Великов
Сърдечни проблеми спъват кариерата на Кристиан Ериксен
Играчът е говорил със съотборниците си от болницата
Мачът Дания - Финландия беше прекъснат
Де Лихт се контузи преди Евро 2020
При нас бяха допуснати много грешки, заяви Христо Стоичков
Отложеното от миналата година първенство по футбол започва на 11 юни
Отмененият футболен турнир най-сетне ще се състои това лято