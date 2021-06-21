Евро 2020 с Palms Bet – високи коефициенти и бонус оферти

От няколко дена цяла Европа е футбол! Европейското първенство по футбол стартира, а с него и адреналина за залагане на най-гледаните спортни събития за година. Не малко са компаниите, които подобаващо ще зарадват футболните привърженици сред своите клиенти. С доста интересни и ексклузивни оферти ви изненадват от Palms Bet, за който букмейкър можете да прочетете повече още сега, за да прецените дали той да е вашето ново любимо място за залози на Европейското по футбол.

Това, което ние установихме, докато разглеждахме интересните предложения на Palms Bet, свързани с първенството е, че компанията, определено се грижи подобаващо за футболните почитатели сред своите клиенти. Веднага след като влезнете в спортната секция на платформата, ще бъдете посрещнати с богата програма от предстоящите мачове на Европейското по футбол. Тук можете да залагате на живо, както и да правите предварителни прогнози на мачове, а дори и да се пробвате в някои дългосрочни залози. Сред тях са не само стандартната прогноза за победител в шампионата, но и няколко по-интересни предложения като например победител в предварителната група.

Коефициентите са значително високи за пазара, ако ги сравняваме с тези на други официално лицензирани букмейкъри у нас. Самите пазари за отделните мачове са разнообразни, като се залага и на класически маркети, и на по-екзотични такива.

И ако дотук единственото нещо, което си мислите е, че всичко това го има налично и в други букмейкъри, почакайте да чуете за специалните игри и оферти от Palms Bet, свързани именно с Европейското първенство по футбол.

Започваме с така наречената Безплатна игра. Всеки ден букмейкърът ще изкарва актуалната програма на предстоящите мачове. Вашата задача е да предвидите техния краен изход. Получавате 4 точки, ако познаете точния резултат и 1, ако познаете само знака от пазара 1Х2. Най-добрите от направилите своите прогнози за конкретния ден и конкретните мачове ще си поделят общ награден фонд от цели 50 000 лева. А освен това, всеки от взелите участие в играта, ще може да се включи в жребия за награда 220 000 безплатни врътки на слотовете от Palms Bet в казино секцията. Победителят за безплатните врътки ще се избира изцяло на случаен принцип.

Освен това, от компанията продължават да раздават бонуси на новите си клиенти. В момента офертата за регистрация също е посветена на футбола и европейското първенство или поне косвено е. Всеки новодошъл играч в Palms Bet ще вземете 200% депозитен бонус до 100 лева. Спечелените като награда пари могат да се инвестират именно в секцията Спорт на живо. Това дава на новобранците в залозите да направят първия си опит в залозите на живо с 0% риск, защото могат да инвестират бонусната сума от регистрацията.

Определено Palms Bet са открили подходящата формула да зарадват аудиторията на настоящия празник, наречен „Европейско първенство по футбол“. Всеки играч, който смята да залага на мачовете, ще намери много предимства да избере именно тази българска хазартна компания. А тя категорично се справя повече от подобаващо, включително и сравнявайки я с големите международни играчи в сферата на онлайн спортните залози и казино игри. Затова ако сте прегледали прогнозите за победител в Евро 2021 по футбол или имате свое собствено мнение по въпроса, пуснете своето предположение като залог именно в Palms Bet.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com