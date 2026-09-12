Инж. Евгени Кирилов: Знам ясно какво трябва да се подобри в страната ни, но за целта е нужно стабилно правителство. Гласувайте!
Бургас привлича инвеститорски интерес, желан е за живеене, изграждат се нови квартали, детски градини, училища...
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Бургас привлича инвеститорски интерес, желан е за живеене, изграждат се нови квартали, детски градини, училища...
Плевен. При сегашната криза не става дума за липса на капитал за развитие. Капитал има в излишък. Големите се научиха да играят спекулативно, чрез игр...
Велико Търново. България е на 21-во място по усвояване на средствата от Европейския фонд "Регионално развитие", съобщи в старата столица Евгени Кири...
Пловдив. "Кризата в Европа, привнесена от Америка, дойде от големия капитал, който не инвестира в предприятия и икономика, а спекулира. Това трябва да...
Страсбург. Българският евродепутат от левицата Евгени Кирилов предлага скандалното териториално изказване на турския премиер Реджеп Тайип Ердоган да п...
Сливен. Евродепутатът Евгени Кирилов ще играе за нов мандат в парламента на Европа. "Ако решат, че мога да бъда полезен, ще участвам в надпреварата",...
Сливен. Евродепутатът Евгени Кирилов се включи в честването на 1 май в Сливен. Той дойде в градския парк, където БСП чества празника на труда заедно...