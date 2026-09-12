Късо съединение в парламента. Станислав Анастасов реже ЕРП-тата
Крайно време е ЕРП-тата да понесат отговорност, заяви и Делян Добрев
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Крайно време е ЕРП-тата да понесат отговорност, заяви и Делян Добрев
Отговорът е масови жалби до ЕРП-ата. Длъжни са да дадат обезщетения
Владимир Малинов обяви още по-високи компенсации за хората
И габровци са на улицата, заканиха се да предприемат радикални действия
След Делян Пеевски и Николай Нанков подгони кабинета и ЕРП-ата
Комисията се задейства след призива на Делян Пеевски
ЕРП-та не могат сами да определят дали форсмажорни обстоятелства са налице
КЕВР орязва исканията на ЕРП-тата, затова общественият гняв не трябва да е към Комисията
Проверки в трите ЕРП-та, привикват на среща шефовете на енергийните дружества
Новите технологии ще улеснят управлението на потреблението, казва енергийният експерт Атанас Георгиев - Г-н Георгиев, има ли увеличение на заявките н...
Всички потребители могат да сменят доставчика си на ток от днес. Комисията за енергийно и водно регулиране публикува и инструкции за реда за смяна на...
В началото на работата на това правителство, което се зае с реформата в енергетиката, по време на дебатите за нужните промени категорично се наложи об...
Електроразпределителните дружества и топлофикациите искат шоково поскъпване на тока и парното от 1 юли. Поскъпване на нощната тарифа на тока с 25 на с...
Кражбите на енергийна инфраструктура са проблем не само на ЕРП-та, но и носят огромни загуби на цялото общество, оплакаха се от дружествата. Проблемът...
София. Процедурата по отнемане на лицензите на трите електроснабдителни дружества е достигнала до задънена улица. Това съобщи Милена Миланова, член на...
София. „Санкцията, която може да наложи ДКЕВР на „ЕНЕРГО-ПРО", е между 20 000 и 1 000 000 лева. С промените в Закона за енергетиката смятаме да увелич...
Не им достигат средства за инвестиции в мрежата София. Режимът на тока е все по-реален, заявиха от електроенергийните предприятия (ЕРП). Причината е,...
София. Две от трите енергоразпределителни дружества - ЧЕЗ и "Енерго Про", смятат, че планираното от ДКЕВР увеличение на цените на тока от около 10% е...
София. КЗК предяви твърдения за нарушение от страна на дружествата от групите ЕВН, Енерго-Про и ЧЕЗ. Производството е образувано по самосезиране на К...
Клиентите на ЕВН, които не са си платили тока и той е бил спрян, няма да плащат такса за възстановяване на захранването след издължаване към ЕРП-то. Т...