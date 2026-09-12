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ЕРП-та плашат с режим на тока

ЕРП-та плашат с режим на тока

Не им достигат средства за инвестиции в мрежата София. Режимът на тока е все по-реален, заявиха от електроенергийните предприятия (ЕРП). Причината е,...

03 октомври | 4:25
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