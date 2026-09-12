tbi bank издаде успешно най-голямата емисия облигации в България
Емисията привлече много по-голям инвеститорски интерес от първоначалната цел (30-40 млн. евро)
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Емисията привлече много по-голям инвеститорски интерес от първоначалната цел (30-40 млн. евро)
Това е петата емисия облигации на tbi bank, която се търгува на БФБ
Ценните книжа бяха записани от над 60 инвеститори от 17 държави
Министерството на финансите предлага за книжата 2,75% годишна лихва
Ефективно ще се удължи падежът на рефинансираните облигации от 2025 и 2026 г.
Финансовият министър отговори на ГЕРБ
1,5 млрд. еврооблигации бяха пласирани вчера
Неуспехът на служебния кабинет да изпълни емисионния си план е налице за втора поредна седмица
Финансовият министър: ЕК ни поздрави за най-добрата емисия на дълг през 2020 г.
От началото на годината това е четвърто предлагане
1,52% е е постигнатата среднопротеглена доходност по книжата
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София. Министерство на финансите пласира успешно 6-месечни държавни ценни книжа (ДЦК) за 200 млн. лв., съобщиха от ведомството. Аукционът за продажбат...
Хонконг пласира първата си емисия ислямски облигации, набирайки 1 млрд. долара. По този начин ще привлече поръчки за 4,7 пъти повече от размера на офе...
Варшава. Полша е наелa Швейцарската банка UBS и германския кредитор Deutsch Bank ще координират пласирането на нова емисия полски облигации, съобщава...
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София. Първата у нас двучасова емисия новини стартира навръх националния ни празник 3 март. Тя ще се появи в ефира на NEWS7 от 20 часа. Така от понеде...