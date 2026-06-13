Окончателно! Пребилата бебе акушерка ще лежи 18 г. в затвора
Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване
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Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване
Емилия Ковачева получи присъдата от САС
Делото на медицинската сестра стигна до Върховния касационен съд
Софийският апелативен съд изслуша днес пледоариите по делото срещу Емилия Ковачева
Малката Никол, която беше пребита от акушерката Емилия Ковачева, ще остане под лекарско наблюдение до живот. Това заяви пред bTV д-р Радка Масларска...
Дори акушерката Емилия Ковачева да е нанесла удар на новороденото бебе Никол, той не е довел до състоянието на детето. Самата Ковачева е била незаконн...
Второ обвинение за побой над новородено бебе повдигна прокуратурата срещу акушерката Емилия Ковачева. В хода на разследването на първия случай - опита...
Акушерката Емилия Ковачева, обвинена в опит за убийство на 4-дневно бебе, излиза на свобода под гаранция от 1500 лева. Досега тя беше под домашен аре...
Продължава делото срещу акушерката Емилия Ковачева, подсъдима за опит за убийството на новородено, съобщава БНР. На последното заседание, като адвокат...
Адвокатът на медицинските ни сестри в Либия, Владимир Шейтанов, пое защитата на Емилия Ковачева, съобщава Нова ТВ. Днес е поредното заседание срещу ак...
Граждански иск от 400 000 лв. предявиха срещу акушерката Емилия Ковачева родителите на бебето, което тя бе заснета как матретира. Ковачева се изправи...
Акушерката Емилия Ковачева, която отговаря пред Темида за побой над новородено, не чувства вина за стореното. Съдът днес отложи старта на делото срещу...
Акушерката Емилия Ковачева се изправя пред съда. Тя е обвинена в опит за убийството на новородената Никол, както и нанасяне на лека телесна повреда на...
„Не чувствам вина, защото не съм била бебета". Това заяви акушерката Емилия Ковачева, която се изправя пред съда на Бабинден. Акушерката е обвинена в...
Софийският градски съд ще гледа делото срещу Емилия Ковачева, обвинена за жесток побой над новородено в софийска клиниката. Акушерката се изправя пред...
Акушерката, заснета от болничните камери да бие новородено с шише, отива на съд. Днес Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу Емили...
Главоболие, болки в стомаха и безсъние. Това са част от задравословните проблеми, които има Емилия Ковачева, пребива новородено през април. Припомняме...
Пуснаха акушерката, пребила новородено, под домашен арест. По-рано експертите от МВР заключиха, че Емилия Ковачева има камък в жлъчката, а диагнозата...
Апелативният съд ще гледа мярката за неотклонение задържане под стража на акушерката Емилия Ковачева, обвинена в опит за убийство на малката Никол. П...
Акушерката Емилия Ковачева, която е обвинена в опит за убийство на новородената Никол, ще бъде изследвана в МВР болница, за да се разбере дали може да...