Скандал за 1 милиард евро! Нови разкрития как "Лукойл" заобикаля ембаргото на ЕС
Компанията ползвала вратичка в закона
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Компанията ползвала вратичка в закона
Ние все пак получихме изключение от ембаргото на руския петрол и той е много евтин в момента, казва Георги Ангелов
Коментар на премиера Едуард Хегер
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През април държавите от ЕС са купували средно по 1,6 млн. барела петрол на ден от Русия
Инфлацията ще е глобална и ще продължи дълго
В момента никой не знае и каква е цената на природния газ, възмущават се от бизнеса
Рамадан Аталай допусна предсрочни избори и съставяне на нова управленска коалиция
тя и руският й колега отчетоха добрите отношения между България и Русия
Съветът на Европейския съюз удължи с половин година икономическите санкции срещу Русия и определи те да останат в сила до 31 януари догодина, предаде...
В рамките на визитата земеделският министър ще посети XX-я Международен икономически форум в Санкт Петербург Министър Десислава Танева заминава на ра...
Туристите са намалели с 200 000, тази година обаче се очакват повече гости Стокообменът между България и Русия е паднал с 34,5% през миналата година,...
Повечето американци подкрепят нормализиране на дипломатическите отношения между САЩ и Куба, както и прекратяване на ембаргото между двата съседа. Това...
Иран наложи пълно търговско ембарго на Саудитска Арабия за всички доставки на продукти, съобщи Ройтерс. Това е резултат на прекъсналите дипломатическ...
САЩ извършиха своята първа доставка на нефт след отмяната на ембаргото за износ на „черно злато", действащо в страната от 40 години, съобщават „Блумбъ...
Парламентът в Украйна упълномощи правителството да наложи търговско ембарго над Русия. Това се случва след като миналата седмица също отмени свободнат...
Правителството на Русия подготви постановлението с икономическите мерки срещу Турция. Новината съобщи премиерът Дмитрий Медведев. "Продажбата на тури...
Министерството на земеделието подготвя писмо до Съвета на министрите на земеделието от ЕС преди окончателното решение за разпределяне на помощта за мл...