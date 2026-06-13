Ченге от Отдел Издирване:Исках да съм неврохирург
Леко съм задръстена, казва актрисата Елена Телбис
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Леко съм задръстена, казва актрисата Елена Телбис
Актрисите от Народния театър са красивите ченгета в "Отдел Издирване"
Беше ми тежко да боравя с оръжия, споделя а Елена Телбис от Народния театър
Елена Телбис вече е номинирана за "Икар" и за наградата на името на Стоян Камбарев