Внимание. Изтеглят опасни електронни цигари от пазара
Решението за мярката е на КЗП
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Решението за мярката е на КЗП
Въвеждането на електронни лични карти ще разшири възможностите за използване на онлайн услуги
750 хиляди работници в България получават ваучери за храна от работодателите си
Промени и в ползма на бизнеса
Кого засяга
Окончателното решение ще стане ясно в петък
Още на първия ден след тяхното влизане в сила
Излязоха с позиция след последните информации
Какво споделя доктор
Вече електронни ваучери
Gov.gr Wallet е достъпен от 27 юли за гражданите, чийто данъчен номер завършва на 1
От началото на годината до края на април лекари и аптеки трябва да се подготвят да издават и изпълняват само електронни рецепти
Традиционният хартиен вариант на рецептите все още не отпада
Който има съмнения за коронавирус, да се обади на личния си лекар
Общопрактикуващият лекар преценява необходимостта от извършване на
До края на годината трябва да се въведат е-рецепта и е-направление
Дълго управляващите отказваха да приемат, че личните лекари са на първа линия
Цените на всички видове електронни винетки остават същите. За леките автомобили годишната е 97 лв., тримесечната - 54 лв., месечната 30 лв., а седмичн...
20 електронни пътни знака ще бъдат поставени в различни области на страната, предаде БНР. Първият от тях е монтиран при 81-вия километър на пътя Нови...