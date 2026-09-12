Адвокат: Невъзможно е да екстрадират Цв. Василев тази седмица

Невъзможно е Цветан Василев да бъде екстрадиран у нас още тази седмица, каквато информация се появи. Това каза пред Нова ТВ Константин Симеонов, адвок...