Горещо от адвоката на Мавродиев! Задават ли се сензации
Банкерът сам е преценил, че това е подходящият момент да се върне в България
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Банкерът сам е преценил, че това е подходящият момент да се върне в България
Той беше задържан в Белград миналата година след международно издирване
Никола Николов е обвинен за участие в организирана престъпна група за контрабанда
Понастоящем се извършват действия по екстрадиционното производство
Той ще бъде конвоиран до арест на територията на България, съобщи Сийка Милева
Това обаче е само първата стъпка в отпушването на процедурата
Белгия е екстрадирала във Франция заподозрения за парижките атентати Салах Абдеслам, съобщава Би Би Си. Той ще се изправи пред френските магистрати д...
В Белград продължава делото за екстрадирането на Цветан Василев. На 16 март дежурният съдия реши магистратите да продължат с изслушването на банкера....
Салах Абдеслам, който бе арестуван във връзка с ноемврийския атентат в Париж, отказва да бъде екстрадиран във Франция, предаде AFP, като се позовава н...
Властите в Мексико официално започнаха процедура по екстрадицията на наркобарона Хоакин „Ел Чапо" Гусман в САЩ, съобщи Би Би Си. Служители на Интерпо...
Софийски градски съд ще разгледа искането за екстрадиция на Николай Китов, член на съвета на директорите на "Техномаркет". Той беше задържан при спец...
Правителството на САЩ е изпратило официална молба до швейцарските власти в сряда за екстрадация на седем (от общо четиринадесет) от задържаните през м...
Невъзможно е Цветан Василев да бъде екстрадиран у нас още тази седмица, каквато информация се появи. Това каза пред Нова ТВ Константин Симеонов, адвок...
Хасково. Хасковският съд гледа днес делото срещу Фриц Жоли Жоашен, който е задържан за тероризъм и за отвличане на детето си, предаде БГНЕС. Смята се,...
САЩ официално поискаха от Полша да арестува Роман Полански. Световноизвестният режисьор бе в родината си за откриването на Музея на еврейската история...
Софийската градска прокуратура се е отказала от становището си, че руският дисидент Николай Кобляков трябва да бъде екстрадиран в Русия, предаде Медиа...
Пловдив. "Молбата за екстрадиция на Цветан Василев е подписана вчера. Очаква се днес, тя да бъде предявена до компетентните сръбски власти", обяви в П...
Благоевград. Хърватският съд поиска екстрадиция за 41-годишна благоевградчанка заради обир на бижутерски магазин. Преди дни жената бе задържана след и...
Бургас. Окръжният съд в Бургас екстрадира руснака Александър Баранов, който се разследва в Челябинск за крупни злоупотреби със средства от държавния б...
Президентът отказа политическо убежище на Левент Темиз, сочен за член на Сивите вълци