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САЩ искат арест за Полански

САЩ искат арест за Полански

САЩ официално поискаха от Полша да арестува Роман Полански. Световноизвестният режисьор бе в родината си за откриването на Музея на еврейската история...

30 октомври | 22:35
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