Извънредна новина за Паскал

Обвиняемият по аферата в Митниците Никола Николов - Паскал ще бъде екстрадиран у нас утре - 27 август. Това твърди bTV, като се позовава на свои източници.

Той ще бъде предаден на българските власти на ГКПП „Калотина“ в сряда преди обед.

Никола Николов - Паскал е обвинен за участие в организирана престъпна група за контрабанда заедно с бившата директорка на Агенция "Митници" Петя Банкова и бившия главен секретар на МВР Живко Коцев.

Според обвиненията всички са участници в организирана престъпна група за контрабанда на цигари през границата и за длъжностни престъпления. Никола Николов-Паскал е сочен за контрабандист номер едно.

