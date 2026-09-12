Кой е убиецът на намерената в куфар Евгения? Поискаха ексхумация
Тя е пожелана от защитата на потенциалния убиец
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Тя е пожелана от защитата на потенциалния убиец
Руските войски са обвинявани в извършване на жестокости в окупираните територии
Напълно бе отхвърлена жалбата на семейството на Франциско Франко срещу ексхумацията му
По разпореждане на Окръжна прокуратура – Благоевград в Якоруда бе извършена ексхумация на тялото на първия починал от ракията-менте Вайдин Мисанков. П...
Ексхумация на тялото на 38-годишния Вайдин Мисанков ще се извърши днес в гробищния парк на град Якоруда. Той издъхна миналата събота, 26 декември, в д...
Руският следствен комитет извърши в Санкт Петербург ексхумация на останките на последния руски император Николай II и съпругата му Александра Фьодоров...
Прокуратурата иска ексхумация на тялото на 8-годишния Петьо от Панагюрище. Детето загина на пътя, пометено от джипа на бизнесмена Цветан Пъков, докато...
София. Племенникът и внукът на Никола Вапцаров заявиха в ефира на ТВ7, че през следващата година наследниците на поета очакват да получат разрешение з...
София. Лидерът на "България без цензура" Николай Бареков отново призова за ексхумация на Михаил Михов, известен като Мишо Бирата. И отправи апел към б...
София. Лидерът на движение "България без цензура" Николай Бареков поиска ново разследване на смъртта на бизнесмена Михаил Михов – Мишо Бирата. Той на...
Изкопали Тодор Димов мумифициран и без дясна ръка
Флоренция. Италиански учени ще отворят семейна гробница във Флоренция, където се предполага, че са останките роднините на жената, нарисувана от Леонар...