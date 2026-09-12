ЕИБ отваря път за нови инвестиции в българската икономика
Икономическият министър Петър Дилов и вицепрезидентът на ЕИБ Робърт де Гроот разгледаха нови възможности за финансиране на проекти
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Икономическият министър Петър Дилов и вицепрезидентът на ЕИБ Робърт де Гроот разгледаха нови възможности за финансиране на проекти
Финансирането е насочено в подкрепа на прехода към въглеродно-неутрална икономика
Част от заемите ще бъдат предназначени за млади или нови земеделски стопани
Гаранционният инструмент на ЕИБ ще спомогне за повишаване на конкурентоспособността
Финансовите министри на 27-те страни членки на ЕС са се споразумели
Средствата са осигурени с държавна гаранция
Голям скандал във властта заради назначението й в ЕИБ
Уникално за България споразумение бе подписано днес
ЕИБ ще предостави на българското правителство подкрепа за подготовката на проекти
Заемът ще бъде изтеглен за 20 години без такси и комисионни
Решението идва след дълги преговори между страните членки на ЕС, които са акционери на банката
Създават три отделни дружества към Фонда на фондовете Фондът на фондовете ще дава възможност не само за по-евтино кредитиране на бизнеса, но ще участ...
Предлагането на евтини заеми по ОП "Инициатива за малки и средни предприятия" ще започне през втората половина на 2016 г. Кабинетът днес одобри спора...
Подписан е договорът за вземане на структурен заем за 500 млн. евро от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), с който ще се подпомага българското уча...