ЕИБ отваря път за нови инвестиции в българската икономика

Министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов проведе среща с вицепрезидента на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) Робърт де Гроот, на която двамата обсъдиха възможностите за финансиране на проекти на българските малки и средни предприятия (МСП). В разговорите участва и заместник-министърът на икономиката Дончо Барбалов.

По време на срещата бяха представени актуалните приоритети на ЕИБ, които съответстват на ключовите политики на Европейския съюз – инвестиции в инфраструктура, иновации, преход към зелена икономика, както и финансиране на проекти в сферата на сигурността, отбраната, киберсигурността и технологиите с двойна употреба.

„Малките и средни предприятия са гръбнакът на икономиката“

Министър Петър Дилов подчерта, че икономическото ведомство работи активно за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика и за създаване на благоприятни условия за инвестиции. Според него насърчаването на износа, подкрепата за МСП и подобряването на бизнес средата са сред водещите приоритети на министерството.

„Малките и средни предприятия са гръбнакът на българската икономика“, заяви Дилов и изтъкна усилията за дигитализация и енергийна ефективност на бизнеса, както и за по-широк достъп до европейски и национални финансови инструменти. Тези програми целят да подпомогнат технологичния трансфер, иновациите и увеличаването на производствения капацитет.

Министърът обърна специално внимание и на отбранителната индустрия, в която оперират множество малки и средни предприятия. По думите му секторът генерира над 4% от БВП на страната и е „ключов източник на заетост, иновации и инвестиции“.

ЕИБ подкрепя проекти с висока добавена стойност

От своя страна вицепрезидентът на ЕИБ Робърт де Гроот представи стратегическите насоки на банката, насочени към проекти, които допринасят за устойчив растеж, заетост и постигане на климатичните цели на Европейския съюз.

Той изрази готовност банката да разшири партньорството си с България, като подкрепя инициативи с висока добавена стойност – от зелени технологии и дигитална инфраструктура до иновации в индустриалния и отбранителния сектор.

Срещата потвърди ангажимента на ЕИБ да остане стратегически партньор на България в усилията ѝ за модерна, устойчива и конкурентна икономика.

