Мъск и индиец влизат в специално министерство на Тръмп
Новото "Министерство за правителствена ефективност“, въпреки името си, не е част от правителството
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Новото "Министерство за правителствена ефективност“, въпреки името си, не е част от правителството
Няколко съвета
Закупуването на нов автомобил се съобразява с ефективността от неговото използване
Компанията отчете 3% увеличение на приходите на годишна база
Предстоящият форум има за цел да създаде по-добра координация и да повиши ефективността, казва организаторът Владимир Бронфенбренер
Ново проучване отговаря на въпроса
Изследването включва близо 30 хил. доброволци в САЩ и Мексико
Руската коронавирусна ваксина "Спутник V" осигурява защита срещу варианта на Covid-19, първоначално открит в Южна Африка
Компаниите "Пфайзер" и "Бионтек" сега публикуваха обновените резултати от анализа
Това става и след 6 месеца, показва 100% ефективност в ЮАР
Това показва последноо проучване
Ефективността срещу ковид-19 е 94 процента
Тя е с ефективност 91,6%, става за хора над 60 години
Това съобщиха от самата компания
Това съобщиха от Руския фонд за директни инвестиции
Ще включва изолация, подмяна на дограма и топлоизолация на покрив
Трябва да се мисли и за компаниите, собствениците и ползвателите на публичните сгради
Така смята топ експерт от САЩ
Представянето през първата половина на 2020 г. надхвърли обновената прогноза
В Европейския парламент днес стартира петото издание на Европейската седмица на пчелите и опрашването, организирана от зам.-председателя на Групата на...