Такева иска от МОН единни разходни стандарти
Ще настояваме пред МОН да се промени механизма за формиране на единните разходни стандарти, защото той се формира само и единствено на база брой учени...
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Ще настояваме пред МОН да се промени механизма за формиране на единните разходни стандарти, защото той се формира само и единствено на база брой учени...