Джон Сноу не е гледал сезон 8
Кит Харингтън си призна греха в речта за наградите „Еми“
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Кит Харингтън си призна греха в речта за наградите „Еми“
Джон Сноу без брада
Червената жрица Мелисандра върна от отвъдното любимия герой в "Игра на тронове" Милионите фенове на "Игра на тронове" по целия свят се почувстваха то...
Първият цялостен нецензуриран трейлър за новия сезон на епичния сериал "Игра на тронове" възбуди феновете на сагата по целия свят. Дългото минута и 41...
Джон Сноу се връща в "Игра на тронове"
Развитието на героинята Санса Старк ще достигне своя епогей в новия шести сезон
Световният хит "Игра на тронове" осъмна с чудесна новина за донякъде разочарованите фенове. Най-любимият образ в сериала - Джон Сноу, не е загинал без...
Снимаха Кит Харингтън да се присъединява към екипа за шестия сезон на "Игра на тронове" Когато любимецът на зрителите Джон Сноу бе убит, мнозина изгу...
Джон Сноу бе един от най-обичаните образи в сериала
Последният епизод на "Игра на тронове" хвърли в абсолютен шок феновете на сериала. Очакваше се да умират важни герои, но не и топроли - загина самият...
Искам героят ми да умре в битка, каза звездата от "Игра на тронове" Кит Харингтън Мегазвездата от "Игра на тронове" Кит Харингтън, който играе Джон С...