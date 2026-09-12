Звездата Джерард Бътлър сподели най-милия спомен за България /СНИМКИ/
Разказа за кучето си Шушка
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Разказа за кучето си Шушка
Актьорът е фен на "сините"
Холивудският мачо отново идва у нас за снимките на нов екшън
Актьорът ще снима следващия филм от поредицата "Код"
Актьорът и интериорната дизайнерка Морган Браун бяха заедно 6 години
Актьорът обяви два нови вълнуващи проекта
Актьорът влиза в бъдещия трилър „Remote Control“
Екшън поредицата ще завладее и малкия екран
Актьорът ще оглави "Самолетът"
Джерард Бътлър, Били Боб Торнтън и Гари Олдман са световните звезди, които чакаме да пристигнат до дни. Тройката ще снима военно-политическия трилър "...
Джерард Бътлър, Морган Фрийман и Арън Екхарт са в главните роли на "Код: Лондон" "Код: Лондон", продължението на кинохита "Код: Олимп", ни пренася в...
Дарина Павлова се щракна с Джерард Бътлър
Един от хитовите актьори Джерард Бътлър втрещи минувачите на софийската улица "Кърниградска" днес. Без охрана или какъвто и да е антураж, той се появи...
Джерард и приятелката му Морган Браун
Снимат каскади и престрелки за лентата с Джерард Бътлър Гърмежи и огньове притесниха преминаващи в близост до карго летището край радомирското село К...
За "Падането на Лондон" идва и Морган ФрийманАнжела Басет охранява американския президент в Киноцентъра в "Бояна" Три световни звезди - Арън Екхарт,...
София. И през тази година България е сред топ дестинациите за снимки на холивудски продукции - вече са уговорени няколко големи кино проекта, които ще...