Всичко за Джерард Бътлър

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Чакаме Джерард Бътлър

Чакаме Джерард Бътлър

Джерард Бътлър, Били Боб Торнтън и Гари Олдман са световните звезди, които чакаме да пристигнат до дни. Тройката ще снима военно-политическия трилър "...

26 август | 21:40
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