Кой е турският Джейсън Момоа - новият Сандокан
Преди материала на Hollywood Reporter за нова екранизация по класическия роман на Емилио Салгари "Сандокан" не бяхме чували името на Джан Яман. Турс...
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Преди материала на Hollywood Reporter за нова екранизация по класическия роман на Емилио Салгари "Сандокан" не бяхме чували името на Джан Яман. Турс...
Защо всички обичат Джейсън Момоа?
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Джейсън Момоа нападнал създателя на фентъзи сагата Дж. Р. Р. Мартин Джейсън Момоа, чиято мускулна маса, ръст и сексапил според мнозина надминават тез...