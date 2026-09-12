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Да започнем СДС отначало

Да започнем СДС отначало

Валентин Василев На 7 декември 1989 г. десет опозиционни партии и организации създадоха Съюза на демократичните сили, а само след месец броят им нара...

04 декември | 21:30
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