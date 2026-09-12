Костов смразяващ: "Няма да гласувам повече за тях"
Предизвика земетресение вдясно
Следете всички новини, анализи и коментари за Дясно. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Предизвика земетресение вдясно
Той подчерта, че най-късно утре ще бъде публикувана програмата на коалицията
„Трябва да потиснем егото си и да излезем от детската градина”, каза той
Няма предизвестен победител на едни предсрочни парламентарни избори, стана ясно от думите на социолога
Предстои гърч в ляво, казва социологът
Българите още бъркаме ЕС със Съветския съюз, казва Петър Стоянов - Г-н Стоянов, след 2 месеца се навършват 20 години от победата Ви на президентските...
Властта се отърва от неудобната патерица АБВ, БСП залага на "Всички срещу ГЕРБ" Георги Харизанов,Институт за дясна политика Процесите на излъчване н...
Валентин Василев На 7 декември 1989 г. десет опозиционни партии и организации създадоха Съюза на демократичните сили, а само след месец броят им нара...
Кърджали. „Обща листа на десните сили не е утопия и при повече политическа култура и толерантност това може да се случи. Като начало може да се направ...
Борис Марков, СДС