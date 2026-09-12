Почетоха паметта на дядо Кирил във владишката алея
Архиереи от Светия Синод начело Варненския и Великопреславския митрополит Йоан отслужиха в катедралата „Св.Успение Богородично" заупокойна Света литур...
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Архиереи от Светия Синод начело Варненския и Великопреславския митрополит Йоан отслужиха в катедралата „Св.Успение Богородично" заупокойна Света литур...
Варна. Решението за тазгодишната голяма награда „Варна" да се даде посмъртно на Варненския и Великопреславски митрополит Кирил ще бъде обжалвано в...
Варна. Голямата награда "Варна" в областта на културата и изкуството, която традиционно се дава за празника на Светите братя Кирил и Методий, ще бъде...
Варна. Осветени икони в памет на покойния дядо Кирил дари Варненският и Великопреславският митрополит Йоан на наркозависими в православния център за д...
Варна. Миряните вече знаят кои са двамата кандидати, от които ще бъде избран водач на Варненската и Великопреславска епархия. Знеполският екископ Йоа...
София. Старозагорският митрополит Галактион е постъпил в Кардиологията на Правителствената болница. Пред бТВ директорът на болницата професор Людмил С...
Варна. Председателят на КТ „Подкрепа" Константин Тренчев е давал показания за смъртта на дядо Кирил, съобщи самият той на пресконференция във Варна. Р...
Варна. Росен Плевнелиев дойде точно за опелото под ръководството на патриарх Неофит в катедралния храм „Свето успение богородично". Той отклони медийн...
Варна. Сигналът за намерен удавник на плажа на Траката е подаден към 8,30 часа от жена лекарка. Тя единствена е била по това време в заливчето, където...
Варна. В Деня на Пушкин и Международния ден на руския език беше официално открит най-новият и последен обект на мега инвестиционния българо-руски прое...
Варна. Варненският и великопреславският митрополит Кирил благослови телевизия „Черно море" за 4 –годишнината от създаването й. Екипът събра за рожденн...
Варна. Благословия за успех и за надежда, и за здраве на българския народ, поиска на среща с Варненския и Великопреславски митрополит Кирил водачът...
Патриархът трябва да е анализатор, смята митрополит Йосиф