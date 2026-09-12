Татяна Дончева сипа сол в раната! Хвърли тежки обвинения към МВР
Живко Коцев е реагирал по начин, който е крайно неубедителен
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Живко Коцев е реагирал по начин, който е крайно неубедителен
БСП не е лява партия, защото не представлява интересите и политическите възгледи на левите хора в България
Лидерът на „Движение 21“ съветва президента да се освободи от съветника си Пламен Узунов
Партията на Татяна Дончева „Движение 21" се оттегля от разговорите за подкрепа на посочените от БСП кандидати за президент. Това се казва в позиция на...
БСП ще проведе срещи с ръководствата на ПП АБВ и „Движение 21" Председателят на БСП Корнелия Нинова и членове на Изпълнителното бюро на партията ще с...
Татяна Дончева се впуска в битката за "Дондуков" 2. Кандидатурата й бе издигната на конгреса на нейната формация "Движение 21", съобщи заместникът на...
Лидерът на "Движение 21" (Д21) Татяна Дончева си постави задача да събере в един отбор леви и десни, за да даде алтернатива на управлението. Приоритет...
Миков обаче поряза АБВ за общ президент, било рано БСП протегна ръка към АБВ на Георги Първанов и "Движение 21" на Татяна Дончева. Червените ще покан...
„Движение 21" е за електронно гласуване като първа стъпка към въвеждане на задължително гласуване в България. Това заяви председателят на партията Тат...
„Движение 21" влиза в предизборната надпревара за местните избори с 882 кандидати за общински съветници, 22 кандидати за кметове и 28 кандитати за ра...
Лидерът на "Движение 21" Татяна Дончева коментира в ефира на Нова телевизия случващото в АБВ и евентуалната оставка на Георги Първанов като заяви: "Ко...
Идейната мъгла и липсата на харизматични водачи бавят социалистическото чудо у нас Преди близо месец гръм удари гръцката и европейската политическа с...
Първан Симеонов,"Галъп Интернейшънъл" Конгресът на "Движение 21" ще се запомни може би не с друго, а с присъствието на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в...
За "Позитано" АБВ е по-голяма заплаха от "Движение 21" Юрий АслановАгенция "Афис" Още е рано да се коментира какво ще се случи вляво с оглед на пред...
Неочаквани гости дойдоха на първия конгрес на "Движение 21" след изборите, който се проведе вчера в НДК. Премиерът Бойко Борисов и кметът на столицата...
София. „Искаме този парламент и неговите участници да имат достатъчно дълъг живот, за да стане ясна тяхната несъстоятелност". Това заяви Татяна Дончев...
София. Това, което виждам, е продължаване на политическото задкулисие и то тежко, коментира лидерът на "Движение 21" Татяна Дончева пред БНР. "Пробле...
София. "Движение 21" на бившия депутат от БСП Татяна Дончева и "Глас народен" на музиканта Светослав Витков засега са единствените партии с реален шан...
София. Eдинствената партия извън първите осемте влизащи в парламента, която със сигурност минава 1%, e "Движение 21" на Татяна Дончева. Toва сочат дан...
Пловдив. Татяна Дончева, лидер на „Движение 21", събра погледите на стотици пловдивчани в центъра на града снощи с изпълнение на фрагменти от Концерт...