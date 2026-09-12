Всичко за Движение 21

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Левите шият новата СИРИЗА

Левите шият новата СИРИЗА

Идейната мъгла и липсата на харизматични водачи бавят социалистическото чудо у нас Преди близо месец гръм удари гръцката и европейската политическа с...

23 февруари | 7:05
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Бойко вкара интрига вляво

Бойко вкара интрига вляво

Първан Симеонов,"Галъп Интернейшънъл" Конгресът на "Движение 21" ще се запомни може би не с друго, а с присъствието на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в...

23 февруари | 6:55
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Дончева даде десен мигач

Дончева даде десен мигач

За "Позитано" АБВ е по-голяма заплаха от "Движение 21" Юрий АслановАгенция "Афис" Още е рано да се коментира какво ще се случи вляво с оглед на пред...

23 февруари | 6:05
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