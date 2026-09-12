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За кожата на един мюфтия

За кожата на един мюфтия

Местан забърка опасна игра, като вкара духовници в политиката През последните седмици около Главното мюфтийство се вдигна медийна и политическа врява...

21 януари | 6:30
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