Висши духовници за патриарх Неофит: Беше харизматичен човек
Българският патриарх е бил една кристално чиста личност
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Българският патриарх е бил една кристално чиста личност
Какво стана на срещата?
Такова събитие не се е случвало в от близо 1000 години Български духовници написаха остро писмо до Светия Синод, в което изразяват опасенията си отн...
Местан забърка опасна игра, като вкара духовници в политиката През последните седмици около Главното мюфтийство се вдигна медийна и политическа врява...
Правят му финансова ревизия, съдят и Кирил от Троянския
Благоевград. Свещениците бунтари от Сандански остават на постовете си, които заеха в края на миналата година. Новият Неврокопски митрополит Серафим ня...
Видин. Историята на патриаршеската институция и каноническия опит днес нищиха богослови от няколко страни във Видин, съобщиха от пресслужбата на общин...
Момчил Методиев