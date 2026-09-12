Отлично представяне на биатлонистите от Банско
Курортът с перфектна организация на държавното първенство
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Курортът с перфектна организация на държавното първенство
Представители на 20 медии се състезаваха в Боровец
Гъркинята София Рали е първа при жените в Банско
Медиите ще мерят сили на Ястребец 3 на 6 април
Най-добрите млади скиори мериха сили на Витоша
53-ото Държавно първенство ще се проведе съвместно със Сдружение "Българско ски училище" На 26 март ще бъде даден старт на ежегодния национален шампи...
Днес в ски зона Банско се проведе Държавното първенство по ски алпийски дисциплини за деца (до 14 и 16 г) на супергигантски слалом и старта за купа "К...
София. Рекордните над 104 състезатели взеха участие в Държавното първенство по тенис за ветерани в СК "ДЕМА", което бе и част AT Tennis Adventures – т...
София. Двата отбора на ТК „Левски" се класираха за полуфиналите на Държавното отборно първенство по тенис за мъже "Happy", което се провежда на корто...