Какво става? Три държавни медии излизат на улицата
Защо е протестът на служителите им
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Защо е протестът на служителите им
Преговорите за колективния трудов договор за федерални и общински служители ще започнат на 24 януари
В София средната месечна заплата за обществения сектор е 2997 лв., а за частния – 3160 лв.
Протестите ще се изразяват в стъпаловидно нарастване на дните, в които висшите училища няма да работят
Не се споменава обаче името на клуба
Каква беше причината за тази газова истерия не е толкова важно. Може би има някакво обтягане на взаимоотношенията между досегашните дългогодишни партн...
"Софиямед" с приходи колкото Александровска и ИСУЛ