Рокери срещу роми след бой на пътя
ДРОМ: Раднево може да се стане втора Катуница Рокери от цяла България се присъединят към жителите на Раднево, които във вторник се вдигнаха на бунт с...
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ДРОМ: Раднево може да се стане втора Катуница Рокери от цяла България се присъединят към жителите на Раднево, които във вторник се вдигнаха на бунт с...
Илия Илиев е син на шефа на Мешерето, ще чете книги, ако влезе зад решетките Лидерът на "Движение за равноправен обществен модел" /ДРОМ/ Илия Илиев с...
Обвинител номер 1 Сотир Цацаров внесе днес в Народното събрание искане за снемане имунитета на народния представител от парламентарната група на ДПС И...
София. Партия ДРОМ се обяви категорично против предложението на „Атака" детските надбавки да бъдат отпускани само за пълнолетни родители. Вчера групат...
Парите да се пренасочат към работещи предприятия, искат от партията
София. ДРОМ сезира главния прокурор Сотир Цацаров заради Българска националистическа партия. „Силно сме притеснени от явяването на формации с ксенофоб...
Не трябва да ни слагат в един кюп с Румъния, казва Илия Илиев, лидер на ДРОМ
София. Непрозрачност и корупция има при взимането на решения за осиновяванията, алармира ДРОМ. Свидетелство за това са хиляди оплаквания от хора, коит...
София. Протест срещу лекарските грешки стяга партия ДРОМ. Шествието е планирано за средата на ноември и ще тръгне от Министерство на здравеопазването....
София. „Ние сме българи. Какво правим за ромите. В Сирия войната се отлага, а ние ще правим училища за бежанците от там. По думите на кмета на София Й...