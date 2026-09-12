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"Панамагейт" разтресе и УЕФА

"Панамагейт" разтресе и УЕФА

Новият шеф на ФИФА подписвал скандални договори Чудовищният скандал "Досиетата Панама" отнесе като тайфун и футбола. Аферата вади наяве 11 млн. докум...

06 април | 17:56
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