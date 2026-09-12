Баневи първи изплуваха от "Панама пейпърс"
Не виждам нищо нередно, каза Евгения
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Не виждам нищо нередно, каза Евгения
Изтеклите документи на юридическата фирма "Мосак Фонсека", свързали редица големи световни имена с офшорни сметки и компании, засегнаха и държавния гл...
Исландия се сдоби с нов министър-председател. Разкритията от "Досиетата Панама" струваха поста на досегашния премиер Сигмундур Гунлаугсон. Видео, в ко...
Исландската Пиратска партия е на път да спечели предсрочните избори в страната след оттеглянето на премиера Сигмундур Гунлаугсон, уличен в притежаване...
Новият шеф на ФИФА подписвал скандални договори Чудовищният скандал "Досиетата Панама" отнесе като тайфун и футбола. Аферата вади наяве 11 млн. докум...
US govt funded #PanamaPapers attack story on Putin via USAID. Some good journalists but no model for integrity. pic.twitter.com/5MnZbB6Zwz — Wiki...
Дейвид Камерън, съпругата и децата му няма да бъдат облагодетелствани в бъдеще от оофшорни сметки. Това уверение е било пуснато на британските медии о...
Ако парите в офшорките се обложат с 10%, годишно, в хазната ще влизат 600 млн. лева, твърди Димитър Събев Скандалът с досиетата "Панама" предизвика о...
Една от най-добре пазените тайни в света на бизнеса - оперирането на системата от офшорни компании, бе разкрита вчера. 11 милиона изтекли документа на...
За 40 години от България са изнесени $29 млрд., от Русия - $798 млрд., казва Красен Станчев - Г-н Станчев, защо кампанията "Досиетата на Панама" се п...
Симеон Дянков, вицепремиер и финансов министър (2009-2013) Панамската афера ще има много сериозно отражение. В Лондон разговорите във финансовия сект...
Националната агенция за приходите ще провери българските граждани и фирми, които имат участие в офшорки. От НАП вече са се свързали с представители на...
Георги Даскалов, ekipnews.com Излезе чаканото с огромен интерес разследване на международния журналистически консорциум, в което се разказва за офшор...
Българска следа се появи в темата с "Панама пейпърс". Българка е била един от директорите и доверени лица на мексиканския бизнесмен Хуан Армандо Инойо...
Изтичане на 11,5 милиона документи от адвокатска фирма в Панама разкрива как богатите и могъщи хора, включително и руският президент Владимир Путин, у...