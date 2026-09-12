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Промените в Данъчно - осигурителен процесуален кодекс влизат в сила
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Промените в Данъчно - осигурителен процесуален кодекс влизат в сила
Асен Василев предлага промени в ДОПК
София. Отново сами ще избираме кои задължения към държавата да платим приоритетно, решиха окончателно депутатите. Така те отмениха приетата от предход...
Въпросът за минималната работна заплата ще се разгледа на следващи заседания