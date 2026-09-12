Семейство Христанови: 21 години тичаме рамо до рамо, ръка за ръка
Тя е бетон, благодарен е Иван. Той винаги довършва започнатото, казва Ива
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Тя е бетон, благодарен е Иван. Той винаги довършва започнатото, казва Ива
На 16 юни се навършват 100 години от рождението на големия актьор
Никой не знае как е изглеждал великият писател, единственият му портрет е нарисуван по описание
Дъщерята на Наско от БТР е сред актьорите в спектакъла на Маргарита Младенова
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Фестивалът "Сцена на вековете" събира фенове на операта от 5 континента За първи път на сцената на крепостта Царевец постановки ще поставят 5 оперни...
Великият архитект на Вселената и моята жена усещах всеки ден до мен. Това призна в емоционално интервю пред bTV министърът на културата Вежди Рашидов....
"Дон Кихот" в неделя ще събира овации в Софийската опера
Монтана. Мирно предаване на държавната власт бе извършено в Монтана. Досегашният областен управител Анатолий Младенов предаде на новоназначения Никола...
Трупата по испански театър "Ла компарса" прославя Варна по света