Squarespace ще придобие 10 милиона домейна от Google Domains
Squarespace ще стане изключителен партньор за всеки, който иска да закупи домейн заедно с домейна си в Google Workspace
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Squarespace ще стане изключителен партньор за всеки, който иска да закупи домейн заедно с домейна си в Google Workspace
ГДБОП-МВР и VIVACOM ще обединят сили в борбата срещу разпространението на детска порнография. Двете страни сключиха споразумение, според което Минист...
Прогнозират бум на сайтовете на хора със свободни професииПрисъствието в мрежата дава предимство пред конкурентите До края на годината на пазара ще и...
В България вече има над 100 хил. регистрирани имена в интернет Адресите в интернет на кирилица може да станат реалност до шест месеца. На 31 октомври...
Интернет домейните с разширение ".kitchen" (кухня) са най-поръчвани сред новите домейн имена, съобщиха от хостинг компанията СуперХостинг.БГ. Разшире...
До края на годината ще се появят още 120 различни домейна
Адреси като sex.guru вече са възможни за регистрация
Домейните .bike, .singles и .guru вече са активни за регистрация