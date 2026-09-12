Удостоиха посмъртно Димитър Пенев с висока титла
Той имаше невероятно чувство за хумор, спомня си негов приятел
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Той имаше невероятно чувство за хумор, спомня си негов приятел
Световният маестро стана доктор хонорис кауза в Художествената академия
Н. Пр. Султан Рашид Алкайтуб Алнуайми беше удостоен с почетното звание на тържествено заседание на Академичния съвет
В присъствието на изпълнителния директор на МВФ и президента Димитър Радев стана „Доктор хонорис кауза“
Стана Доктор хонорис кауза на ВВВУ "Георги Бенковски"
Писателят Димитър Недков с академично слово на тържествения Академичен съвет
Почетното научно звание се присъжда за особения му принос в развитието на образователното сътрудничество и утвърждаването на европейските ценности във...
Истинско европейско обединение не може да се получи без страните от Балканите да се завърнат в собствения си дом, каза българският евродепутат
Прочутата писателка идва на 23 октомври
Докато работя, ще съм жив, казва прочутият поляк
Медицинският университет в София удостои с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ кмета на столицата Йорданка Фандъкова...
Корейският университет Сункюнкуан удостои с почетното звание "Доктор хонорис кауза" президентът Росен Плевнелиев по време на корейско-български бизнес...
София. Президентът на Международния кънки съюз (ISU) и член на Международния олимпийски комитет (IOS) г-н Отавио Чинкуанта бе удостоен с престижната т...
София. Академичният съвет на Военна академия „Г.С.Раковски" присъди почетно звание „Доктор хонорис кауза" на Кристалина Георгиева - европейски комисар...
Пловдив. Теодосий Спасов получи почетното звание „Доктор хонорис кауза" на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив. Звание...
София. Маестро Енио Мориконе получи званието Doctor Honoris Causa на Нов български университет, съобщиха от учебното заведение. „Музиката, прилагана...
София. Маестро Енио Мориконе ще стане доктор хонорис кауза на Нов български университет. Церемонията по връчване на почетната степен ще се състои на 1...
София. Българската академия на науките присъди почетното звание „Доктор хонорис кауза" на световноизвестния икономист проф. Стив Ханке, съобщиха от пр...