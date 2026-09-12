Добра и лоша новина от Кристалина. Предупреждението
Оценката за годината и опасностите от новата
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Оценката за годината и опасностите от новата
Какво каза за дъждовете Симеон Матев
Ноември ще е най-критичен, каза математикът
SARS2-38 може да се бори с често срещаните варианти
Може да затворят пак моловете, прогнозира професорът
Високосните години имат лоша слава, затова човек трябва е внимателен. Но не се настройвайте и негативно. 2016 г. обещава да бъде добра и богата. Прави...