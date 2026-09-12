Огромно щастие за Тони Димитрова
Какво става с дъщерята на певицата
Следете всички новини, анализи и коментари за Дипломиране. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Какво става с дъщерята на певицата
Случи се в Деня на будителите
58 са отличниците на тазгодишния випуск на Педагогически факултет
Какво се случи
Президентът присъства тази сутрин на церемония в Американския университет в България
224 бакалаври от 20 държави, завършили Американския университет в Благоевград, получиха днес дипломите си пред своите близки, преподаватели, обществен...
231 бакалаври и магистри, възпитаници на Философския факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски" в Благоевград, получиха дипломите си за висше...
Първородната дъщеря на кмета на Благоевград Атанас Камбитов - Елена, се дипломира с отличие в Оксфорд, Англия. Тя завърши магистратура по маркетинг в...
Заместник-председателят на Европейската комисия Кристалина Георгиева и министърът на образованието и науката Тодор Танев ще присъстват на дипломиранет...
Благоевград. 455 абсолвенти от Правно-историческия факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски" – Благоевград получиха дипломите си за висше обр...
Благоевград. Тържествена церемония по връчването на дипломите на абсолвентите от випуск 2013 г. на Правно-историческия факултет на ЮЗУ ще се проведе в...
Стара Загора. На тържествена церемония днес отличниците от випуск 2013 на медицинския факултет в Тракийския университет, наред с дипломите си, получих...
Благоевград. "Американският университет не е на България, а е в България - най-бедната икономически страна в Европейския съюз и за съжаление една от н...