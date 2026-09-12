Кръвожадно меле между футболни хулигани преди мач, грък загина
До момента са извършени 83 ареста, предимно на фенове на Динамо Загреб
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До момента са извършени 83 ареста, предимно на фенове на Динамо Загреб
Мачът се игра на стадион "Максимир" в Загреб
Срещата започна кошмарно за „зелените“
ВАР скандализира в Украйна
Душманите на Лудогорец най-вероятно ще срещнат Динамо Загреб
Асен Георгиев може да заиграе в хърватския гранд
Мелета и вандалски прояви белязаха голямото дерби на Хърватия между "Хайдук" и "Динамо" З. Домакините от Сплит спечелиха срещата с минималното 1:0. В...
Играчите на "Олимпиакос" загравят
Феновете на "Динамо" и "Звезда" показаха какво чака Балканите 13 май 1990 г. "Топъл ден, слънчев, идеален за игра", спомня си бившият вратар на "Църв...
Шефовете на "Динамо" (Загреб) забравиха за шамарите от "Лудогорец" в Лига Европа и стискат палци шампионите да бият "Стяуа". Причината за това е, че х...
„Това е нещо голямо, показахме, че сме стойностен отбор. Ние дойдохме и за победа. Радващо е, че го направихме. Вече имаме увереност, умеем да играем...
Загреб. Отборът на Лудогорец постигна 5-а победа в груповата фаза на турнира Лига Европа. Макар изходът от мача да нямаше значение за класирането, тъй...
Загреб. Лудогорец излиза в битка за 200 000 евро довечера срещу Динамо Загреб в последния си мач от групите на Лига Европа. Това е сумата, която се да...
Витиня е с криза, празен стадион чака шампионите
Аутсайдерът в групата на "Лудогорец" в Лига Европа - "Динамо" (З), ще бъде обезкръвен допълнително. Двама от титулярите на хърватите няма да бъдат на...
Поредна каша забърка Здравко Мамич. Култовият бос на "Динамо" взриви Хърватия с бисери на летището преди полета за Айндховен. Първо той обяви, че пет...
София. Софийски градски съд наложи глоби на 21 футболни фенове на Динамо (Загреб). Магистратите вчера разгледаха делата на 29 хърватски граждани, задъ...
Атака срещу ръководството на "Динамо" в хотел "Радисън" готвели хърватски хулигани. Това съобщи пред "Стандарт" източник от МВР, пожелал анонимност. П...
Катастрофа! Това е селска задруга, пишат в Хърватия след мача
София. Наставникът на Динамо Загреб Бранко Иванкович поздрави Лудогорец за успеха в двубоя между двата тима снощи. Разградчани спечелиха с 3:0, а трен...