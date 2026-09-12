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Хървати кълнат "Стяуа"

Хървати кълнат "Стяуа"

Шефовете на "Динамо" (Загреб) забравиха за шамарите от "Лудогорец" в Лига Европа и стискат палци шампионите да бият "Стяуа". Причината за това е, че х...

22 август | 17:26
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