Каракачанов разярен. Нещо важно не се случва в армията
Повод за реакцията е заявеното от служебния министър на отбраната Димитър Стоянов
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Повод за реакцията е заявеното от служебния министър на отбраната Димитър Стоянов
Той е категоричен, че с всичко това се търси политически ефект
Щом са част по делото те могат да бъдат предоставени за публично слушане
Според него най-странният мотив на Румен Радев е относно подкрепата на МВР и ДАНС
Поредицата започва с гениалния тенор Димитър Узунов
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"Намираме се на прага да извършим съдебна реформа и не можем в този момент да отстъпим от ангажиментите си. Смятаме, че това не е съобразено с Констит...
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